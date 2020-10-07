Видео - Горит арсенал: в Рязанской области эвакуируют села

Из-за детонации боеприпасов на военных складах под угрозой оказалась территория радиусом в 5 километров.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Как отметили для РИА Новости в в пресс-службе МЧС РФ, эвакуация проводится из более чем 10 сел в радиусе пяти километров.

Боеприпасы начали взрываться в среду на территории, предположительно, бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Как стало известно, огонь на площадку хранения снарядов перекинулся с загоревшейся травы.

"Седьмого октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

В борьбу с огнем вступил штатный пожарный расчет воинской части, но остановить возгорание не удалось. Сообщается, что взрывы снарядов на территории воинской части гремят раз в 5-10 секунд.

Движение транспорта по автомобильной трассе "Каспий" в Рязанской области перекрыто. Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС России, на место взрывов боеприпасов направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники. К тушению огня могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

К месту происшествия вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.

"В тушении пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 70 военнослужащих", - отмечается в сообщении пресс-службы ЗВО.

К отправке в Рязанскую область из Москвы готовятся саперы и роботы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Стало известно, что к месту ЧП в Рязанской области вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Борьба с огнем продолжается.

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