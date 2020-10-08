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Взрывы на складе боеприпасов в Рязанской области.

Видео - Пожар на военных складах под Рязанью: съемка с воздуха

© Photo : RZN.info
Происшествия
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Снаряды вначале разрывались каждые пять-десять секунд, сейчас интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Министерство обороны опубликовало видео пожара на складе боеприпасов бывшей военной части в Рязанской области.

На кадрах, снятых с вертолета, видны густые клубы дыма, поднимающиеся с территории арсенала.

Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью.
© Photo : Стоп-кадр видео очевидца
Видео - Горит арсенал: в Рязанской области эвакуируют села

В среду днем у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд, сейчас интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту. Было решено эвакуировать населенные пункты в радиусе 5 километров.

По предварительным данным, погибших нет, пострадали 16 человек.

Согласно последним сообщениям, пожар повредил две школы и детсад, однако сами дети в результате происшествия не пострадали.

Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". В регионе действует режим ЧС.

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