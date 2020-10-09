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Корейские пожарные, архивное фото.

Видео - Словно факел: в Южной Корее сгорел небоскреб

Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army / Fire Saboteur Drill
Происшествия
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Сильнейший пожар вспыхнул в южнокорейском городе Ульсан, огонь бушевал несколько часов и уничтожил здание в 33 этажа.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Жилой небоскреб высотой в 33 этажа загорелся в южнокорейском городе Ульсан. Как пишет tvzvezda, огонь в здании вспыхнул в темное время суток, распространению пожара способствовал сильный ветер. Практически сразу дом превратился в пылающий факел.

​Пожарные смогли на время локализовать пламя, но позже огонь вспыхнул снова.

В городе на борьбу с возгоранием бросили все имеющиеся силы.

В операции по тушению был задействован и пожарный вертолет, пишет южнокорейское информагентство Yonhap.

​По информации агентства, в больницы Ульсана с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены 93 человека, в том числе один пожарный. Для эвакуации пострадавших также потребовался вертолет. 

Борьба с огнем длилась более 16 часов. Информации о погибших пока нет, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причину пожара. 

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