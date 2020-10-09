Видео - Словно факел: в Южной Корее сгорел небоскреб

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Жилой небоскреб высотой в 33 этажа загорелся в южнокорейском городе Ульсан. Как пишет tvzvezda, огонь в здании вспыхнул в темное время суток, распространению пожара способствовал сильный ветер. Практически сразу дом превратился в пылающий факел.
#울산화재 #불 #화재 #fire #ulsan #southkorea https://t.co/UKy4MNq1cs pic.twitter.com/8rdHcc9qB6— Zhany.yo (@YoZhany) October 8, 2020
Пожарные смогли на время локализовать пламя, но позже огонь вспыхнул снова.
В городе на борьбу с возгоранием бросили все имеющиеся силы.
В операции по тушению был задействован и пожарный вертолет, пишет южнокорейское информагентство Yonhap.
(2nd LD) Tower block fire sends 88 to hospital; no deaths reported https://t.co/LqXdgzdfZN— Yonhap News Agency (@YonhapNews) October 9, 2020
По информации агентства, в больницы Ульсана с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены 93 человека, в том числе один пожарный. Для эвакуации пострадавших также потребовался вертолет.
Борьба с огнем длилась более 16 часов. Информации о погибших пока нет, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причину пожара.
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