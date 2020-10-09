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Лесной пожар. Иллюстративное фото.

Видео - Сильнейший пожар на севере Израиля, тысячи людей эвакуированы

© AP Photo / Yorgos Karahalis
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201009/31981845/video-silneyshiy-pozhar-na-severe-Izrael-tysyachi-lyudey-evakuirovany.html

Примерно 200 полицейских и добровольцев помогли населению оперативно покинуть зону обширного возгорания дикой растительности на севере страны.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Сильный лесной пожар в районе Ноф ха-Галиля на севере Израиля стал причиной экстренной эвакуации более пяти тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не исключил обращения за международной помощью. 

"На севере в районе Ноф ха-Галиля подразделения полиции и пожарные эвакуировали из зоны возгорания 5 000 человек. Эвакуация была проведена быстро, чтобы не допустить травм и ранений. Семь домов были повреждены огнём", - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.

Ситуацию с лесными пожарами обсудили на совещании с участием Биньямина Нетаньяху, министра общей безопасности и руководителями других ведомств Израиля.

Как сообщается, пока международная помощь стране не требуется. В тушении природных пожаров задействована авиация. Пожарным помогают тыловые службы и полиция. В районе возгорания дежурят автомобили службы скорой помощи.

Как сообщает агентство, медики оказали помощь четырём раненым, которые надышались угарным газом.

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