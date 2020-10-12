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На автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу.

"Нижегородского стрелка", убившего трех человек, ищут беспилотники с тепловизорами

© Sputnik / Роман Владимиров
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В это время врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов, госпитализированных с огнестрельными ранениями.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Росгвардия задействует авиаотряд специального назначения для поисков подозреваемого в убийстве трёх человек в Нижегородской области, сообщило вечером в понедельник ведомство.

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей.

Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

Испытания на на полигоне АО ЦНИИточмаш.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье трех раненных, которые были доставлены в Борскую ЦРБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое. Из Нижнего Новгорода на помощь борским коллегам была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко.

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