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В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта/

Видео - Спиртопровод между Молдовой и Украиной: что нашли пограничники в Одесской области

© Photo : ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201015/32044196/video-demontirovali-pogranichniki-iz-moldovy-na-ukraine-shel-nelegalnyy-spirtoprovod.html

Сотрудники Пограничной службы Украины обнаружили у берега Кучурганского водохранилища настоящий трубопровод для нелегальной перекачки "жидкой контрабанды".

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Одесской области сотрудники украинской погранслужбы демонтировали трубопровод, предназначенный для незаконного перемещения спирта, он проходил в направлении границы с Республикой Молдова.

"Полиэтиленовую трубу диаметром 32 миллиметра нашли в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области. Трубопровод проложили злоумышленники, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой", - отмечает погранведомство соседней страны.

Было демонтировано 200 метров трубы до линии границы.

По предположениям экспертов, сооружение "только готовили для возможного использования".

Неделей ранее во время траления дна Кучурганского лимана украинские пограничники нашли целую "субмарину" кустарного производства.

В ней были предусмотрены герметичные отсеки, а по периметру подлодки оборудовали баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под поверхностью.

 Сотрудники погранведомства соседней страны отмечают, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются. Участок границы оборудован системой оптико-электронного наблюдения, позволяющей эффективно контролировать территорию в дневное и ночное время.

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