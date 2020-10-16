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Сотрудники МЧС разбирают завалы, архивное фото.

Фото - Ушел под землю: в Брянской области провалился дом

© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В Брянской области России под землю ушла часть жилого дома. Под завалом, возможно, находится пожилая женщина.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Жилой дом ушел под землю в Злынковском районе Брянской области, сообщает РИА Новости.

  

Инцидент произошел в пятницу ночью в поселке Вышков. Грунт провалился на глубину около шести-семи метров, причиной стал карстовый провал диаметром до 10 метров. В результате часть жилого одноэтажного частного дома ушла под землю. Сообщается, что под завалами может находиться пожилая женщина.

В настоящее время на месте обрушения работают спасатели, задействован 41 человек и 12 единиц техники.  

"Сейчас на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, работают все оперативные службы, глава администрации Злынковского района и глава Вышковского поселения. В настоящий момент главная задача — найти жительницу обрушившегося дома. Спасатели планируют завершить поисково-спасательные действия до наступления темноты", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб, причиненный в результате обрушения.

В феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда под землей оказались баня и часть гаража.

Карстовые провалы представляют собой деформации земной поверхности, в результате которых образуются воронки. Причиной возникновения таких провалов могут быть природные факторы: ливни или засуха.

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