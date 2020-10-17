Убийство во Франции: новые данные следствия

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Число задержанных в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции достигло девяти, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что один из задержанных несовершеннолетний.

В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

Убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. В настоящее время личность нападавшего устанавливается.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

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