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Полиция Франции, Париж, архивное фото.

Убийство во Франции: новые данные следствия

© AP Photo / Matthieu Alexandre
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201017/32064755/ubiystvo-vo-france-novye-dannye-sledstviya.html

Расследование резонансного убийства учителя во Франции продолжается, пресса сообщает о новых задержаниях.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Число задержанных в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции достигло девяти, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. 

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Отмечается, что один из задержанных несовершеннолетний.

В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

Убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. В настоящее время личность нападавшего устанавливается.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

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