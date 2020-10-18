"Король" не попал в Версаль: происшествие во Франции

Считавшего себя королем мужчину французские правоохранители задержали при вторжении на территорию Версальского дворца.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Необычное происшествие случилось в пригороде Франции: мужчина в возрасте 31 года возомнил, что он король, и проник на территорию Версальского дворца во Франции. Инцидент произошел в субботу поздно вечером, передает РИА Новости.

По информации радиостанции France Bleu, "короля" задержали органы охраны правопорядка.

Versailles : un homme se prend pour un roi et s'introduit dans le château https://t.co/VSridBXjMy pic.twitter.com/rNJasjyiSR — France Bleu (@francebleu) October 18, 2020

​Как сообщается, незадачливый посетитель Версаля приехал ко дворцу на такси. По дороге он заявил о своих намерениях, так что таксист счел нужным оповестить полицию.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что стекло в остекленной двери у входа в нижнюю галерею разбито. Сотрудники правоохранительных органов нашли проникшего во дворец мужчину, задержали его и поместили под стражу.

Дворцово-парковый ансамбль Версаль до Великой французской революции служил королевской резиденцией, а ныне является центром туризма мирового значения.

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