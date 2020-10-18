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Версаль в пригороде Парижа, Франция.

"Король" не попал в Версаль: происшествие во Франции

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201018/32072973/korol-ne-popal-v-versailles-proisshestvie-vo-france.html

Считавшего себя королем мужчину французские правоохранители задержали при вторжении на территорию Версальского дворца.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Необычное происшествие случилось в пригороде Франции: мужчина в возрасте 31 года возомнил, что он король, и проник на территорию Версальского дворца во Франции. Инцидент произошел в субботу поздно вечером, передает РИА Новости.

По информации радиостанции France Bleu, "короля" задержали органы охраны правопорядка.

​Как сообщается, незадачливый посетитель Версаля приехал ко дворцу на такси. По дороге он заявил о своих намерениях, так что таксист счел нужным оповестить полицию.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что стекло в остекленной двери у входа в нижнюю галерею разбито. Сотрудники правоохранительных органов нашли проникшего во дворец мужчину, задержали его и поместили под стражу.

Дворцово-парковый ансамбль Версаль до Великой французской революции служил королевской резиденцией, а ныне является центром туризма мирового значения.

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