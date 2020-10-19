Видео - Мощный ураган в Анталье

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Ураган, который разбушевался в турецкой провинции Анталья, стал причиной гибели человека, передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
По информации СМИ, в районе Кумлуджа погибла местная жительница в результате обрушения автобусной остановки из-за порывов сильного ветра.
Стихия нанесла также материальный ущерб: у многих зданий сорвало крыши, рухнул минарет в одной из мечетей, разрушены теплицы, повалено большое число деревьев.
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