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Турция. Архивное фото.

Видео - Мощный ураган в Анталье

© Sputnik / Андрей Стенин
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пресса Турции сообщает, что в известной курортной зоне наблюдался настоящий разгул стихии, есть информация о погибшем.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Ураган, который разбушевался в турецкой провинции Анталья, стал причиной гибели человека, передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По информации СМИ, в районе Кумлуджа погибла местная жительница в результате обрушения автобусной остановки из-за порывов сильного ветра.

Стихия нанесла также материальный ущерб: у многих зданий сорвало крыши, рухнул минарет в одной из мечетей, разрушены теплицы, повалено большое число деревьев.

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