В России разбился истребитель Су-34

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае. Крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.

"Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", — говорится в заявлении для прессы.

Члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования. Полет выполнялся без боекомплекта.

Причины аварии выясняются.

Ранее аналогичное происшествие произошло в США. В Калифорнии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик ВМС США Boeing FA/A-18 "Супер Хорнет". Пилоту удалось спастись.

Сообщается, что одноместный самолет был приписан к военно-морской авиабазе ​​Лемур. Позже на официальной страничке базы ВМС в Facebook появился пост, в котором уточняется, что инцидент произошел во время тренировочного полета.

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