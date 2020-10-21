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Машина патрульной полиции в Зугдиди.

Захват заложников произошел в одном из городов Грузии

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201021/32106732/zakhvat-zalozhnikov-proizoshel-v-odnom-iz-gorodov-georgia.html

В грузинском городе Зугдиди в одном из банков неизвестный захватил заложников, сообщает Sputnik Грузия.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Захват заложников вооруженным мужчиной произошел в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), передает Sputnik Грузия.

Сообщается, что преступник вооружен автоматом и гранатой. Среди заложников - не только сотрудники банка, но и клиенты. 

"В настоящее время неизвестно, каковы его требования. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ", - передает агентство.

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