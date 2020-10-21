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Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников.

Видео - Развязка драмы с захватом заложников в Грузии: злоумышленник сдался полиции

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Спецоперация правоохрантелей длилась несколько часов, силовики призвали представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры с места ее проведения.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Захватчик филиала банка Грузии в Зугдиди сдался полиции, заложники освобождены, сообщает грузинский Первый канал.

"Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены", - сообщил источник.

Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек.

Злоумышленник в ходе переговоров выпустил несколько заложников.

Полиция выполнила одно из требований захватчика, она вывела бронетехнику с территории, прилегающей к банку Грузии в Зугдиди, также было погашено уличное освещение.

МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длилась несколько часов.

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