Видео - Выбросил пепел: на Камчатке началось извержение вулкана

Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, активность исполина может быть опасной для туристов и любителей экстремального спорта.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Вулкан Безымянный на Камчатке, извержение которого началось в четверг, выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря. Об этом РИА Новости сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы РАН".

"В четверг 22 октября началось извержение вулкана Безымянный.По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров", - говорится в сообщении.

Точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных, так как сейчас вулкан закрыт облачностью. Ученые сообщают, что ранее прогнозировали извержение, основываясь на определенных признаках.

"Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились ещё в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение", - уточнили они. © AFP 2020 / Richard Bouhet Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото 6

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН информирует, что пепловое облако на высоте 9 километров над уровнем моря сейчас имеет длину 44 километра к северо-западу и 36 километров к северо-востоку. Безымянному установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности.

МЧС предупреждает, что вулканическая активность может представлять опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, было заявлено о возможном выпадении пепла в близлежащих населенных пунктах.

Вулкан Безымянный, высота которого достигает трех километров, расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Предыдущее мощное извержение вулкана произошло в прошлом году.

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