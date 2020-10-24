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Мусоропровод.

Видео - Мужчина уронил паспорт в мусоропровод, извлекать пришлось и его самого

© Sputnik / Александр Гальперин
Происшествия
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После освобождения из мусоронакопителя его незадачливый пленник от медицинской помощи отказался и отправился домой.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске помогли выбраться из мусоропровода 34-летнему мужчине, сообщает служба.

Информация о том, что молодой человек забрался в мусоропровод на уровне первого этажа и не может самостоятельно выбраться, поступила муниципальным спасателям от жителей многоэтажки.

"Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения", - говорится в сообщении.

В МАСС уточнили, что от медицинской помощи "пленник" мусоропровода отказался.

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