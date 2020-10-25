Фото, видео - Танкер "Генерал Ази Асланов" после катастрофы

На опубликованных кадрах видны последствия взрыва, произошедшего в субботу в акватории Азовского моря.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Российское МЧС опубликовало видео танкера "Генерал Ази Асланов" после инцидента.

На кадрах видны повреждения палубы судна. Ее часть свесилась за борт.

Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. По данным Росморречфлота, корабль шел пустым в Ростов-на-Дону. Причиной ЧП стали, по предварительной версии, пары нефтепродуктов.

Троих членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десять человек спасло проходящее мимо судно "Сириус".

К этому часу корпус танкера обследовали водолазы.

"Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть метала. Часть обшивки борта и палубы свешивается на восемь метров ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ. Отрежут этот ломоть и потащат судно в порт", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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