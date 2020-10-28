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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ

Видео - Горят ангары с растворителем: сильный пожар в Ленинградской области

© Sputnik / Igor Onuchin
Происшествия
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Огнем охвачены тысячи квадратных метров, внутри горящих ангаров хранятся емкости с растворителем для лакокрасочного производства.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Сильный пожар вспыхнул на складах лакокрасочного производства в поселке Буяницы Волосовского района Ленобласти, передает iz.ru. Огонь охватил четыре ангара, это почти 3 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. 

По информации ведомства, загорелись емкости с растворителем. Спасатели наращивают группировку сил для борьбы с огнем, сейчас задействовано около 60 огнеборцев и более 20 единиц техники. 

"Работы ведутся по второму номеру сложности", — завили источнику в МЧС.

О погибших или пострадавших информации нет.

Огромный столб черного дыма, поднимающегося в небо от места пожара, засняли очевидцы. Причины пожара устанавливаются.

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