Фото - Взрыв газа в Харьковской области: есть погибшие

Два часа ушло у спасателей на борьбу с огнем и сильным задымлением, они приступили к разбору конструкций на объекте газовой инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Взрыв газа произошел на подстанции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области, передают украинские СМИ.

По информации полиции Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в 11.47 по местному времени (совпадает с кишиневским). Площадь задымления составила около 200 квадратных метров. Ликвидировать огонь пожарным удалось к 13.30, они приступили к разбору конструкций.

К сожалению, не обошлось без жертв. Сообщается о двух погибших, 9 человек пострадали.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах", - говорится в сообщении полиции.

Согласно УК страны, за подобное правонарушение предусмотрено тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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