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Ницца

Фото, видео - Нападение в Ницце: есть погибшие и раненые

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Тревожные новости из французского курортного города: неизвестный с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие.

 КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. (новость обновляется) В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение похоже на теракт. "Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт в базилике Нотр-Дам", - написал Эстрози на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что после произошедшего все храмы в Ницце будут закрыты. "Будет все сделано для того, чтобы защитить мой город... Я попросил, чтобы все церкви были закрыты, все места культа были закрыты", - сообщил мэр Ниццы в эфире телеканала BFMTV.

Эстрози также отметил, что будут закрыты и детские сады. ​Он подтвердил задержание нападавшего и то, что в ходе нападения трое человек погибли, причем двое - прямо в церкви. Есть информация о нескольких раненых.

К расследованию нападения подключилсмя Антитеррористический отдел прокуратуры, сообщает  телеканал BFMTV. Расследование открыто в связи с убийством, связанным с террористической деятельностью, покушением на убийство и преступным сговором. Им занимаются, в том числе сотрудники уголовного розыска (DCPJ) и Главного управления внутренней безопасности (DGSI). 

В Кремле события в Ницце назвали ужасающей трагедией, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце, это ужасающая абсолютно трагедия", - рассказал Песков журналистам.

 

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