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В Ницце после теракта.

Vigipirate: план по противодействию терроризму введен во Франции

Твиттер мэра Ниццы Кристиана Эстрози
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В четверг в стране произошло два нападения на людей, в Ницце и Авиньоне. В Лионе человека с ножом удалось обезвредить. Власти намерены реагировать "твердо, беспощадно и немедленно".

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. План по противодействию терроризму Vigipirate введен во всей Франции после нападения в церкви Ниццы, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

После убийства учителя истории Самюэля Пати, которое произошло 16 октября, власти не сообщали о введении плана Vigipirate.

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны", - заявил Кастекс, выступая в Нацсобрании Франции.

Премьер также подчеркнул, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.

Глава правительства отметил оперативность работы сотрудников правоохранительных органов при задержании нападавшего.

​В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину.

Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.

Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город направился президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже поступило сообщение о том, что в Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ.

​По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.

Затем телеканал CNews сообщил, что в Лионе задержали мужчину с ножом. По данным полиции, он замышлял теракт.

​Сегодня это третий инцидент во Франции и пятый эпизод антифранцузской агрессии в мире.

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