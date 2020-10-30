Фото, видео - Турецкий Измир под двойным ударом, после землетрясения его затопило

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) в пятницу.
BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020
По сообщению турецких СМИ и очевидцев, землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле.
Генеральный секретарь мэра Измира Бугра Гёкче заявил, что землетрясение вызвало значительные разрушения на западе Турции, несколько домов в городе разрушены.
"К нам поступила информация о том, что несколько зданий в районах Буджа и Байраклы и Борнова разрушены", - сказал Гёкче в эфире телеканала NTV.
Major earthquake (6.8-7.0) in the Aegean off the coast of Turkey has caused significant damage in Izmir. https://t.co/lOafWgCdyF— David Lepeska (@dlepeska) October 30, 2020
Телеканал демонстрирует кадры с места стихийного бедствия, на которых видны значительные разрушения в городе. По последним сообщениям, пострадало не менее 20 зданий.
Strong earthquake shakes Western Turkey https://t.co/bv2jlI1Qk7— Aslam Chandio (@AslamChandio_) October 30, 2020
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось и в Афинах.
После удара подземной стихии на Измиром разверзлись хляби небесные. Город частично затопило.
Президент Турции обещал Измиру срочную помощь.
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