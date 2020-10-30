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Люди работают над обрушившимся зданием в Измире, Турция

Фото, видео - Турецкий Измир под двойным ударом, после землетрясения его затопило

© AP Photo / Ismail Gokmen
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Колебания почвы ощущались на западе страны, в том числе в Стамбуле. Ранее пришло сообщение о подземных толчках в Греции.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) в пятницу.

​​По сообщению турецких СМИ и очевидцев, землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле. 

Генеральный секретарь мэра Измира Бугра Гёкче заявил, что землетрясение вызвало значительные разрушения на западе Турции, несколько домов в городе разрушены.

"К нам поступила информация о том, что несколько зданий в районах Буджа и Байраклы и Борнова разрушены", - сказал Гёкче в эфире телеканала NTV.

​Телеканал демонстрирует кадры с места стихийного бедствия, на которых видны значительные разрушения в городе. По последним сообщениям, пострадало не менее 20 зданий. 

​Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось и в Афинах.

После удара подземной стихии на Измиром разверзлись хляби небесные. Город частично затопило.

Президент Турции обещал Измиру срочную помощь.

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