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Спасательные работают на месте обрушившегося здания в Измире, Турция.

Фото, видео - Мощное землетрясение на побережье Турции: счет пострадавших растет

© REUTERS / MURAD SEZER
Происшествия
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Под обломками 17 разрушенных зданий есть люди, там работают спасатели. Удар стихии унес 12 человеческих жизней.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 522, заявил министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум.

"По последним данным, при землетрясении погибли 17 и пострадали 709 человек. Под обломками 17 разрушенных зданий есть люди, там работают спасатели", - сказал Курум журналистам.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.

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