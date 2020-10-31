В турецком Измире выросло число жертв землетрясения

В восьми из 17 разрушенных в результате мощного землетрясения жилых построек поисково-спасательные работы завершены.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 25, пострадали более 800 жителей, сообщили журналистам в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Вслед за мощным толчком последовал более слабый - магнитудой в 4.

Первоначально сообщалось, что 743 жителя пострадали в городе Измир, пять – в провинции Маниса, двое в Балыкесире и 54 в провинции Айдын – в целом 804 человека".

Отмечается, что В восьми из 17 разрушенных жилых построек поисково-спасательные работы завершены.

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