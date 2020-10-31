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Местные жители и официальные лица ищут выживших в обрушившемся здании после сильного землетрясения в Измире

В турецком Измире выросло число жертв землетрясения

© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201031/32237670/izmir-zemletris-jertvy.html

В восьми из 17 разрушенных в результате мощного землетрясения жилых построек поисково-спасательные работы завершены.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 25, пострадали более 800 жителей, сообщили журналистам в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Спасательные работают на месте обрушившегося здания в Измире, Турция.
© REUTERS / MURAD SEZER
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Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

 Вслед за мощным толчком последовал более слабый  - магнитудой в 4.

Первоначально сообщалось, что 743 жителя пострадали в городе Измир, пять – в провинции Маниса, двое в Балыкесире и 54 в провинции Айдын – в целом 804 человека".

Отмечается, что В восьми из 17 разрушенных жилых построек поисково-спасательные работы завершены.

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