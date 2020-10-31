20:54 31 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Сотрудники полиции на месте убийства учителя истории (16 октября 2020). Париж

Стрельба в Лионе: власти Франции создают кризисный штаб

© AP Photo / Michel Euler
Происшествия
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1f/32243728.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201031/32243779/Strelba-v-Lione-vlasti-Frantsii-sozdayut-krizisnyy-shtab.html

После инцидента во французском Лионе создан кризисный штаб Министерства внутренних дел.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Кризисный штаб создан в МВД Франции после инцидента в Лионе. Об этом сообщил в своем Twitter глава ведомства Жеральд Дарманен.

В субботу вечером неизвестный мужчина ранил православного греческого священника в 7-м округе Лиона. 

"Я возвращаюсь в Париж и открываю кризисный штаб вместе с президентом республики и премьер-министром", - написал Дарманен.

​Местная пресса сообщает, что злоумышленник скрылся с места преступления. Квартал, где произошло нападение, полностью оцеплен. На месте работают полицейские и спасатели.

СМИ напоминают, что это не единственный подобный инцидент. Накануне 21-летний уроженец Туниса напал с ножом на посетителей храма Нотр-Дам-де-Нис в Ницце, также в Авиньоне мужчина, выкрикивая исламистские лозунги, пытался напасть на полицейских. Его застрелили. Почти одновременно в Джадде (Саудовская Аравия) был ранен охранник консульства Франции. Нападавшего арестовали.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музей естественных наук Государственного университета Молдовы
ФОТО - Где в Кишиневе можно увидеть чучело лиса и детеныша кашалота
Девушка в железной маске: жизнь с синдромом Крузона
Девушка в железной маске: жизнь с синдромом Крузона - видео
Предстоящие выборы президента Молдовы-2020 – все самое важное расскажем за одну минуту
Все о выборах президента Молдовы-2020 за одну минуту - в видео

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться