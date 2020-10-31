Стрельба в Лионе: власти Франции создают кризисный штаб

После инцидента во французском Лионе создан кризисный штаб Министерства внутренних дел.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Кризисный штаб создан в МВД Франции после инцидента в Лионе. Об этом сообщил в своем Twitter глава ведомства Жеральд Дарманен.

В субботу вечером неизвестный мужчина ранил православного греческого священника в 7-м округе Лиона.

"Я возвращаюсь в Париж и открываю кризисный штаб вместе с президентом республики и премьер-министром", - написал Дарманен.

#Lyon : Évitez le secteur et suivez les consignes.

Soutien à nos forces de sécurité et de secours sur place.

Je rentre à Paris et ouvre la cellule de crise, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 31, 2020

​Местная пресса сообщает, что злоумышленник скрылся с места преступления. Квартал, где произошло нападение, полностью оцеплен. На месте работают полицейские и спасатели.

СМИ напоминают, что это не единственный подобный инцидент. Накануне 21-летний уроженец Туниса напал с ножом на посетителей храма Нотр-Дам-де-Нис в Ницце, также в Авиньоне мужчина, выкрикивая исламистские лозунги, пытался напасть на полицейских. Его застрелили. Почти одновременно в Джадде (Саудовская Аравия) был ранен охранник консульства Франции. Нападавшего арестовали.

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