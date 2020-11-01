14:44 01 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Антиправительственная акция в Испании

Видео - Ночные беспорядки в Испании: задержаны десятки человек

© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2231)
58 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31835296.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201101/32256908/nochnye-besporyadki-v-spain-zaderzhany-desyatki-chelovek.html

Минувшей ночью столкновения с полицией прошли в Мадриде, Логроньо, Бильбао, Сантандере, Малаге и других испанских городах.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В ходе беспорядков против введенных карантинных мер в различных городах Испании были задержаны около пятидесяти человек, передает РИА Новости.

В Мадриде, где протестующие попытались перекрыть одну из центральных улиц, поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады, пострадали трое полицейских, задержаны 30 человек.

В Логроньo (автономное сообщество Риоха) были задержаны шестеро человек, 7 полицейских получили ранения.

Беспорядки прокатились по ряду городов Страны басков: Бильбао, Сан-Себастьян и Виторию. Задержаны семеро человек. В Сантандере (Кантабрия) – пятеро, один полицейский получил легкое ранение. В Барселоне проходила акция протестов против выселения за неуплату из домов, был задержан один протестующий.

Пустая площадь Трокадеро во время комендантского часа в Париже
© Sputnik / Dominique Boutin
Карантин шагает по Европе: нахлынула вторая волна коронавируса

Премьер Испании Педро Санчес назвал действия радикалов "неприемлемыми" и призвал жителей страны к ответственности и единству в борьбе с пандемией.

В Испании действует режим повышенной готовности, который предусматривает ночной комендантский час, кроме того, введено ограничение на передвижение в различных автономных сообществах и муниципалитетах. По данным университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии коронавирусом в Испании были заражены 1 185 678 человек, более 35 тысяч скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2231)

По теме

Протест в Каталонии: медики не справляются с нагрузкой из-за COVID-19
Протесты в Неаполе из-за жестких противоэпидемических мер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музей естественных наук Государственного университета Молдовы
ФОТО - Где в Кишиневе можно увидеть чучело лиса и детеныша кашалота
Выборы президента Молдовы за 1 минуты
Все самое главное о выборах президента Молдовы за одну минуту в видео
Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
Осенний марафон: что нужно знать о кандидатах в президенты Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться