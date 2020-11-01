Видео - Ночные беспорядки в Испании: задержаны десятки человек

Минувшей ночью столкновения с полицией прошли в Мадриде, Логроньо, Бильбао, Сантандере, Малаге и других испанских городах.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В ходе беспорядков против введенных карантинных мер в различных городах Испании были задержаны около пятидесяти человек, передает РИА Новости.

В Мадриде, где протестующие попытались перекрыть одну из центральных улиц, поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады, пострадали трое полицейских, задержаны 30 человек.

В Логроньo (автономное сообщество Риоха) были задержаны шестеро человек, 7 полицейских получили ранения.

Беспорядки прокатились по ряду городов Страны басков: Бильбао, Сан-Себастьян и Виторию. Задержаны семеро человек. В Сантандере (Кантабрия) – пятеро, один полицейский получил легкое ранение. В Барселоне проходила акция протестов против выселения за неуплату из домов, был задержан один протестующий.

Премьер Испании Педро Санчес назвал действия радикалов "неприемлемыми" и призвал жителей страны к ответственности и единству в борьбе с пандемией.

В Испании действует режим повышенной готовности, который предусматривает ночной комендантский час, кроме того, введено ограничение на передвижение в различных автономных сообществах и муниципалитетах. По данным университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии коронавирусом в Испании были заражены 1 185 678 человек, более 35 тысяч скончались.

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