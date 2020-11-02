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Люди работают над обрушившимся зданием в Измире, Турция

Турция: увеличивается число погибших при землетрясении

© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Неутешительные новости продолжают поступать из Турции, где недавно произошло сильное землетрясение, вызвавшее обрушение зданий.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Более восьми десятков человек погибли при землетрясении на западе Турции. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, передает РИА Новости.

Последствия землетрясения в Турции
© Sputnik / Алексей Куденко
Число погибших при землетрясении в Турции выросло

Ранее сообщалось о 79 погибших и 962 пострадавших.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 83 человека, пострадали 962. В больницах находятся 219 пострадавших", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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