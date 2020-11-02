Фото - Удержался на хвосте кита: скульптура не дала поезду метро упасть в воду

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.
Whale tail sculpture stops Rotterdam metro train from crashing into water https://t.co/sl7UbEkPsG— DutchNews.NL (@DutchNewsNL) November 2, 2020
Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой.
Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.
Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.
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