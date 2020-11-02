Фото - Удержался на хвосте кита: скульптура не дала поезду метро упасть в воду

Инцидент, который произошел ночью близ Роттердама и лишь чудом не закончился печальным исходом, открыл перед первыми утренними прохожими невероятную картину.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.

Whale tail sculpture stops Rotterdam metro train from crashing into water https://t.co/sl7UbEkPsG — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) November 2, 2020

​Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой.

Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.

Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.

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