Фото, видео - В Москве горят и взрываются газовые баллоны на складе, огонь охватил и АЗС

Представитель экстренных служб российской столицы сообщают, что пожарные продолжают борьбу с огнем, соблюдая технику безопасности.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Произошло обрушение горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пожарные продолжают борьбу с огнем, соблюдая технику безопасности.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на юге Москвы на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре.

По предварительным данным, баллоны находятся в одноэтажном складе. Пожар уже локализован на площади 300 квадратных метров.

Однако пламя с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулось на находящуюся рядом газозаправочную станцию.

"От предыдущих взрывов на складе огонь перекинулся на газозаправочную станцию", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

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