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Спасатели ищут выживших в разрушенном здании после землетрясения в портовом городе Измир, Турция

В Турции завершились поисково-спасательные работы после землетрясения

© REUTERS / MURAD SEZER
Происшествия
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Турецкие спасательные службы заявили об окончании работ на месте завалов в городе Измир, наиболее пострадавшем после подземных толчков.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. После окончания поисков на месте 17 разрушенных землетрясением домов в Измире, в ход пойдет тяжелая техника, сообщает РИА Новости. Предстоит полностью очистить город от обломков строений.

Люди работают над обрушившимся зданием в Измире, Турция.
© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU
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Всего в Измире, третьем по населению городе Турции, от удара стихии пострадало около 20 домов, многие из них разрушены полностью.

По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, всего в результате землетрясения в Измире погибли 114 человек, более 1 035 получили ранения, из них 137 сейчас находятся в больницах.

​Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ провинции Измир. Подземные толчки ощутили также и на греческом острове Самос, где также зафиксированы разрушения, есть погибшие и раненые. Также на турецкое побережье нахлынуло вызванное землетрясением цунами.

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