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ДТП в Новгороде: пострадавшие - в реанимации, есть жертвы

© Depositphotos / Woodsy007
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201105/32335437/accident-v-novgorode-postradavshie-v-reanimatsii-est-zhertvy.html

В Новгороде рейсовый автобус с пассажирами врезался в здание, два человека погибли, в том числе водитель.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ДТП произошло поздно вечером в среду.

Как сообщает РИА Новости, в автобусе находилось 26 пассажиров. Пострадали 10 человек,  двое  - в том числе женщина-водитель погибли. По информации СМИ, госпитализировано восемь пассажиров.

"Двое людей сейчас находятся в реанимации, состояние тяжелое. Одному пострадавшему вчера была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась, он на амбулаторном лечении. Остальные в средней степени тяжести, находятся в стационаре", - сообщил представитель администрации Новгородской области.

В ликвидации последствия ДТП участвовали 42 спасателя и 15 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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