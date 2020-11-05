ДТП в Новгороде: пострадавшие - в реанимации, есть жертвы

В Новгороде рейсовый автобус с пассажирами врезался в здание, два человека погибли, в том числе водитель.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ДТП произошло поздно вечером в среду.

Как сообщает РИА Новости, в автобусе находилось 26 пассажиров. Пострадали 10 человек, двое - в том числе женщина-водитель погибли. По информации СМИ, госпитализировано восемь пассажиров.

"Двое людей сейчас находятся в реанимации, состояние тяжелое. Одному пострадавшему вчера была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась, он на амбулаторном лечении. Остальные в средней степени тяжести, находятся в стационаре", - сообщил представитель администрации Новгородской области.

В ликвидации последствия ДТП участвовали 42 спасателя и 15 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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