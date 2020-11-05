В Москве автомобиль въехал в остановку транспорта, есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. (новость дополняется) Происшествие случилось на Садовом кольце в центре Москвы, возле метро "Маяковская". Сообщается о трех пострадавших, передает РИА Новости.
По данным московской Госавтоинспекции, пострадали три человека, в том числе, один ребенок. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что травмы получили две женщины и девочка примерно десяти лет.
На месте работают оперативные службы.
Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, за рулем машины, устроившей аварию, находилась молодая женщина. Она продолжает сидеть внутри, накинув на голову капюшон.
В московском Центре организации дорожного движения агентству сообщили, что в районе ДТП движение ограничено, пробка растянулась на два километра. Власти призывают двигаться в объезд.
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