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В Москве автомобиль въехал в остановку транспорта, есть пострадавшие

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В Департаменте транспорта российской столицы сообщили, что в центре города автомобиль въехал в остановку.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. (новость дополняется) Происшествие случилось на Садовом кольце в центре Москвы, возле метро "Маяковская". Сообщается о трех пострадавших, передает РИА Новости

По данным московской Госавтоинспекции, пострадали три человека, в том числе, один ребенок. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что травмы получили две женщины и девочка примерно десяти лет.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, за рулем машины, устроившей аварию, находилась молодая женщина. Она продолжает сидеть внутри, накинув на голову капюшон.

В московском Центре организации дорожного движения агентству сообщили, что в районе ДТП движение ограничено, пробка растянулась на два километра. Власти призывают двигаться в объезд. 

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