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Жесткая посадка легкомоторного самолета: два человека погибли

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Происшествия
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Sputnik Молдова
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По данным экстренных служб, инцидент произошел возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека", - сказал собеседника.

Жесткая посадка, по предварительным данным, была совершена в поле.

Причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением.

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