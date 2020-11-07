Жесткая посадка легкомоторного самолета: два человека погибли

По данным экстренных служб, инцидент произошел возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека", - сказал собеседника.

Жесткая посадка, по предварительным данным, была совершена в поле.

Причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением.

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