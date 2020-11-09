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Стрельба на аэродроме под Воронежем: трое военных убиты, стрелок скрылся

© Sputnik / Александр Уткин
Происшествия
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Sputnik Молдова
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После побега стрелявшего в сослуживцев военнослужащего было принято решение объявить в Воронеже План "Перехват".

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Трое военных погибли при нападении срочника в одной из частей в Воронежской области, заявили в пресс-службе Западного военного округа, пишет РИА Новости.

В понедельник около 05.00 военный из суточного наряда по парку "совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части", говорится в сообщении.

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© Photo : RZN.info
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В результате нападения "получили смертельные ранения три военнослужащих". Сам нападавший, "завладев оружием офицера, скрылся". В настоящее время в Воронеже введен План "Перехват".

Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО сообщают об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. По некоторым данным, причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером.

Командование части совместно с правоохранительными органами начало розыск беглеца.

Военный аэродром "Балтимор" относится к Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. С 2012 года находится в ремонте. Как ранее заявлял начальник Академии ВВС Геннадий Зибров, "Балтимор" должны снова ввести в эксплуатацию в конце нынешнего года.

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