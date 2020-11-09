По факту убийства военнослужащих под Воронежем открыто уголовное дело

В правоохранительных органах рассказали подробности жестокого убийства, совершенного в одной из военных частей.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В тройном убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Следственного комитета России.

"Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в СК РФ, рядовой убил троих человек, ранил еще одного и затем скрылся. Макарову грозит пожизненный срок заключения.

"По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, два из которых погибли, один ранен", - говорится в сообщении.

По данным Западного военного округа, военнослужащий убил трех человек в части и скрылся с оружием. Кроме того, в местном военном госпитале сообщали об еще одном пострадавшем - он получил легкие ранения.

Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО заявляют об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.

В то же время в правительстве региона сообщили, что подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже не покидал территорию воинской части.

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