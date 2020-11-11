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Видео - Столкновение греческого и турецкого судов: без вести пропали рыбаки

© Sputnik / Ekaterina Lyzlova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовецким судном, без вести пропали пятеро рыбаков, передают турецкие СМИ.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Столкновение двух судов произошло в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции. Как сообщает телеканал Haber Turk, танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером.

Согласно информации, которую обнародовал телеканал, без вести пропали пять рыбаков. ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом.

Спасатели ведут поиски.

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