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Турбина самолета, архивное фото

Видео - Казахстан: пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

© Fotolia / Dushlik
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В процессе набора высоты на пассажирский самолет, следовавший в столицу Казахстана, налетела стая птиц. Умелые действия пилота помогли избежать трагедии.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Стая крупных птиц, предположительно гуси или утки, налетела на авиалайнер во время набора высоты, самолет выполнял рейс Атырау – Нур-Султан, передает Sputnik Казахстан.

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Публикация от ZELLO_ATYRAU🔥 (@zello.atyrau.official)

"Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", - сообщили агентству в авиакомпании, выполнявшей рейс.

К счастью, никто из находившихся на борту 115 пассажиров не пострадал, хотя многим пришлось пережить ряд крайне неприятных минут. Рейс отменили: тем, кто пожелал продолжить полет, перебронировали вылет на другие даты, остальным - вернули полную стоимость билета. 

"Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Ивана Карповича и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме", - подчеркнули в авиакомпании.

Пилота планируют представить к награде.

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