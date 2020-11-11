Видео - Казахстан: пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Стая крупных птиц, предположительно гуси или утки, налетела на авиалайнер во время набора высоты, самолет выполнял рейс Атырау – Нур-Султан, передает Sputnik Казахстан.
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"Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", - сообщили агентству в авиакомпании, выполнявшей рейс.
К счастью, никто из находившихся на борту 115 пассажиров не пострадал, хотя многим пришлось пережить ряд крайне неприятных минут. Рейс отменили: тем, кто пожелал продолжить полет, перебронировали вылет на другие даты, остальным - вернули полную стоимость билета.
"Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Ивана Карповича и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме", - подчеркнули в авиакомпании.
Пилота планируют представить к награде.
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