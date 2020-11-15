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Пожар в Румынии

ЧП в Румынии: пожар в отделении интенсивной терапии - число жертв выросло

© Inquam Photos / Virgil Simonescu
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Причины происшествия в Румынии, где в результате пожара в отделении интенсивной терапии погибли 10 человек, пока не установлены.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Серьезный пожар произошел в отделении интенсивной терапии в уездной больнице Пятра-Нямц в Румынии в субботу вечером. В двух палатах находились 16 пациентов. По данным румынской прессы, погибли 10 человек. Молдавский премьер Ион Кику выразил соболезнования в связи с этой трагедией.

"С глубокой печалью узнал о пожаре в отделении интенсивной терапии уездной больницы Пятра-Нямц, в котором погибли и пострадали люди. От имени правительства Молдовы выражаю соболезнования. Мы рядом с нашими братьями из Румынии и их семьями, пострадавшими от этого трагического пожара. Мы выражаем искренние соболезнования скорбящим семьям и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании Кику, адресованном его румынскому коллеге Виктору Орбану.

На месте происшествия в тушении огня задействовали пять спецрасчетов и одну пожарную лестницу.

Спасатели и сотрудники больницы сформировали группы для идентификации жертв.

По предварительной информации, которую начали передавать СМИ, семеро пациентов погибли. По данным местных СМИ, большинство жертв - больные COVID-19, которые находились на интубации.

Позже с официальным заявлением выступила уездная больница скорой помощи, которая подтвердила смерть семерых пациентов.

На утро воскресенья число погибших достигло 10 человек - речь идет о пациентах. Врач, находившийся в отделении интенсивной терапии, - в тяжелом состоянии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис написал на своей странице в Facebook, что глубоко опечален смертью пациентов в отделении интенсивной терапии и выражает соболезнования их семьям.

"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал румынский лидер.

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