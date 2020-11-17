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Ураганный ветер, архивное фото.

"Йота" угрожает Центральной Америке

© AP Photo / Gerald Herbrt
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201117/32524625/yota-ugrozhaet-tsentralnoy-america.html

Ураган "Йота" в Карибском море, усилившийся до самой опасной пятой категории, обрушился на побережье Никарагуа.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Синоптики сообщают, что ураган движется со скоростью 15 километров в час и находится в 60 километрах юго-западнее города Пуэрто-Кабесас на северо-востоке Никарагуа, пишет РИА Новости.

​Как информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), максимальная скорость ветра достигает 210 километров в час. 

"Чрезвычайно опасный (ураган) "Йота" движется по северо-восточной части Никарагуа ... угрожающие жизни штормовые волны, катастрофической силы ветер, наводнения и оползни ожидаются в районах Центральной Америки", - говорится в сообщении.

"Йота" - тринадцатый атлантический ураган, получивший название в этом сезоне, который должен закончиться в конце ноября.

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Ураган получил имя по названию девятой буквы греческого алфавита, к которому метеорологи прибегают, когда завершается список регулярных имен. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) устанавливает алфавитный список из 21 имени для каждого сезона ураганов, причем каждое имя используется только один раз в шесть лет. 

Тропический шторм получает имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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