"Йота" угрожает Центральной Америке

Ураган "Йота" в Карибском море, усилившийся до самой опасной пятой категории, обрушился на побережье Никарагуа.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Синоптики сообщают, что ураган движется со скоростью 15 километров в час и находится в 60 километрах юго-западнее города Пуэрто-Кабесас на северо-востоке Никарагуа, пишет РИА Новости.

#Hurricane #Iota is expected to retain category 5 strength as it approaches the Nicaragua coast tonight. The animation below shows GOES-16 visible imagery from 1945-21z. Stay up to date on the latest information here: https://t.co/iWf4WZ7h26 pic.twitter.com/eyE4RahF0P — NWS OPC (@NWSOPC) November 16, 2020

​Как информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), максимальная скорость ветра достигает 210 километров в час.

"Чрезвычайно опасный (ураган) "Йота" движется по северо-восточной части Никарагуа ... угрожающие жизни штормовые волны, катастрофической силы ветер, наводнения и оползни ожидаются в районах Центральной Америки", - говорится в сообщении.

"Йота" - тринадцатый атлантический ураган, получивший название в этом сезоне, который должен закончиться в конце ноября.

Ураган получил имя по названию девятой буквы греческого алфавита, к которому метеорологи прибегают, когда завершается список регулярных имен. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) устанавливает алфавитный список из 21 имени для каждого сезона ураганов, причем каждое имя используется только один раз в шесть лет.

Тропический шторм получает имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova