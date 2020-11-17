Цистерны с мазутом сошли с рельс под Владимиром: есть ли угроза экологии

При сходе вагонов с рельсов под Владимиром разлилось 6 цистерн с мазутом, представители МЧС сообщили о состоянии окружающей среды.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Шесть цистерн с мазутом разлились в понедельник в результате схода 30 вагонов грузового поезда на перегоне "Новки-1– Тереховицы" в Камешковском районе Владимирской области. В настоящее время угрозы экологической обстановке нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Там не химически опасное вещество разлилось, поэтому речь об угрозе экологической обстановке не идет", - сказал представитель ГУМЧС.

По данным ведомства, площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.

В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров оказалось временно приостановлено. На данный момент пути расчищены. Прибыл укладочный поезд, ведутся работы по укладке рельс первого пути.

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