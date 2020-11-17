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Полицейская машина, иллюстративное фото

Фото - В Тбилиси из-за взрыва газа обрушился дом

© Sputnik / Александр Имедашвили
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201117/32525938/v-tbilisi-iz-za-vzryva-gaza-obrushilsya-dom.html

Инцидент произошел во вторник утром на втором этаже многоэтажного жилого дома по улице Бесики в столичном районе Мтацминда.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Ранним утром во вторник в Тбилиси на улице Бесики произошел взрыв. Причиной, по предварительным данным, стала утечка природного газа в одной из квартир. В результате чего обрушилась часть фасада дома, пострадавших нет.

"Следов пожара на месте не зафиксировано. В настоящее время в здании проводится осмотр", - говорится в заявлении службы по ЧС.

На месте происшествия мобилизованы три пожарно-спасательные бригады и все соответствующие службы.

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