Фото - В Тбилиси из-за взрыва газа обрушился дом

Инцидент произошел во вторник утром на втором этаже многоэтажного жилого дома по улице Бесики в столичном районе Мтацминда.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Ранним утром во вторник в Тбилиси на улице Бесики произошел взрыв. Причиной, по предварительным данным, стала утечка природного газа в одной из квартир. В результате чего обрушилась часть фасада дома, пострадавших нет.

"Следов пожара на месте не зафиксировано. В настоящее время в здании проводится осмотр", - говорится в заявлении службы по ЧС.

На месте происшествия мобилизованы три пожарно-спасательные бригады и все соответствующие службы.

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