Видео: Внедорожник сносит балюстраду и падает в Москву-реку

Происшествия
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Инцидент произошел в самом центре российской столицы в непосредственной близости от Храма Христа Спасителя.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падения внедорожника в Москву-реку в центре города.
На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.
Инцидент произошел возле Храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.
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