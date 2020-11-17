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Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве.

Видео: Внедорожник сносит балюстраду и падает в Москву-реку

© Sputnik / Владимир Баранов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201117/32531029/video-vnedorozhnik-snosit-ograzhdenie-i-padaet-v-moskvu-reku.html

Инцидент произошел в самом центре российской столицы в непосредственной близости от Храма Христа Спасителя.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падения внедорожника в Москву-реку в центре города.

На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.

Инцидент произошел возле Храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.

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