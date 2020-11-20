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Полицейская машина, архивное фото

Грузия: новый захват заложников в финансовом учреждении

© Sputnik / Александр Имедашвили
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201120/32581379/vooruzhennyy-chelovek-zakhvatil-zalozhnikov-v-tsentre-tbilisi.html

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в офис микрофинансовой организации в центре Тбилиси ворвался вооруженный человек.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. По данным СМИ речь идет об офисе NBC (Бизнес Капитал) на проспекте Церетели в центре города, предположительно 9 человек взяты в заложники.

Район был немедленно оцеплен, задействованы бригады спецназа.

"Полиция мобилизована в Тбилиси, около офиса микрофинансовой организации на проспекте Церетели. По первичной информации, в офис ворвался вооруженный человек", - сообщает министерство.

Одному из заложников удалось снять видео и передать грузинским СМИ. Здесь можно увидеть, что происходит в здании. Злоумышленник не скрывает своего лица.

В связи с захватом заложников Министерство внутренних дел Грузии начало уголовное расследование по статьям" разбой" и "незаконное ношение оружия".

В сети появилось видео, где предположительный захватчик выступает с заявлением. По кадрам можно предположить, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Он требует собрать заседание парламента, на котором должны принять закон, запрещающий азартные игры по всей стране, а также закон о снижении процентных ставок по кредитам и цен на лекарства. 

Ранее СМИ выдвинули предположение, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита. 

В конце октября похожий инцидент произошел в другом грузинском городе, Зугдиди. 21 октября вооруженный автоматом и гранатой Бадри Эсебуа ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Получив выкуп, преступник смог скрыться от властей.

МВД квалифицировало нападение на банк как террористический акт. Местонахождение Эсебуа до сих пор неизвестно.

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