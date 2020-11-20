20:20 20 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.30
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Машина патрульной полиции, архивное фото.

Видео - Развязка ситуации с заложниками в Тбилиси

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201120/32584860/video---razvyazka-situatsii-s-zalozhnikami-v-tbilisi-nikto-ne-postradal.html

Спецоперация на проспекте Церетели в Тбилиси завершилась успешно, преступник захвачен, никто из захваченных им людей не пострадал.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Как сообщают СМИ, глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе подтвердил, что все 9 заложников освобождены, а захватчик задержан.

Им оказался житель Тбилиси Леван Зурабишвили. В СМИ появилась информация от соседей злоумышленника, которые рассказали, что он в разводе и у него есть маленький ребенок.

За время удержания заложников агрессор успел заснять несколько обращений, которые были выложены в интернете. В сети его тут же прозвали "Разбойником с социальными требованиями".

В своих обращениях он призывал парламент принять закон, запрещающий азартные игры по всей стране, а также законодательно снизить процентные ставки по кредитам и цены на лекарства. 

Ранее СМИ выдвинули предположение, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита. 

В конце октября похожий инцидент произошел в другом грузинском городе, Зугдиди. 21 октября вооруженный автоматом и гранатой Бадри Эсебуа ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Получив выкуп, преступник смог скрыться от властей.

МВД квалифицировало нападение на банк как террористический акт. Местонахождение Эсебуа до сих пор неизвестно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Грузия: новый захват заложников в финансовом учреждении


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Вид разрушенной части города Агдам.
Фото - Город-призрак Агдам в зоне карабахского конфликта
75 лет назад начался Нюрнбергский процесс – суд, изменивший мир
Видео: Нюрнбергский процесс начался 75 лет назад – суд, изменивший мир
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться