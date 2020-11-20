Видео - Развязка ситуации с заложниками в Тбилиси

Спецоперация на проспекте Церетели в Тбилиси завершилась успешно, преступник захвачен, никто из захваченных им людей не пострадал.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Как сообщают СМИ, глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе подтвердил, что все 9 заложников освобождены, а захватчик задержан.



Им оказался житель Тбилиси Леван Зурабишвили. В СМИ появилась информация от соседей злоумышленника, которые рассказали, что он в разводе и у него есть маленький ребенок.

За время удержания заложников агрессор успел заснять несколько обращений, которые были выложены в интернете. В сети его тут же прозвали "Разбойником с социальными требованиями".

В своих обращениях он призывал парламент принять закон, запрещающий азартные игры по всей стране, а также законодательно снизить процентные ставки по кредитам и цены на лекарства.

Ранее СМИ выдвинули предположение, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита.

В конце октября похожий инцидент произошел в другом грузинском городе, Зугдиди. 21 октября вооруженный автоматом и гранатой Бадри Эсебуа ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Получив выкуп, преступник смог скрыться от властей.

МВД квалифицировало нападение на банк как террористический акт. Местонахождение Эсебуа до сих пор неизвестно.

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