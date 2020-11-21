Видео - Операция по спасению пассажиров из лифта: успели извлечь лишь четверых из пяти

Кабина, застрявшая между первым и вторым этажами, рухнула вниз, оставшаяся внутри женщина сейчас находится в больнице.

КИШИНЕВ, 21 ноя —Sputnuk. В доме в Курской области лифт сорвался во время того, как из него доставали застрявших пассажиров, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе областного главка Следственного комитета.

По данным телеканала, грузовой лифт застрял между первым и вторым этажами. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Специалисты прибыли на место инцидента для устранения неполадки. Из кабины удалось вытащить четверых человек, однако во время эвакуации оставшейся пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.

Предупреждаем, просмотр видео может неблагоприятно сказаться на вашем эмоциональном и психологическом состоянии!

Сообщается, что находящаяся внутри женщина пострадала и находится в больнице.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova