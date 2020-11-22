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Подъемный кран. Иллюстративное фото.

Видео - Кран из строительного превратился в разрушительный: ЧП в Москве

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Происшествия
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Инцидент произошел в самом центре российской столицы, часть конструкции грузоподъемного механизма обрушилась на жилой дом.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В результате  пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

ЧП произошло на Саввинской набережной. Часть конструкции упала на соседний жилой дом.

На опубликованных телеканалом кадрах видно обломки крана и повреждения на здании.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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