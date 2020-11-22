Видео - Кран из строительного превратился в разрушительный: ЧП в Москве

Происшествия
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Инцидент произошел в самом центре российской столицы, часть конструкции грузоподъемного механизма обрушилась на жилой дом.
КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В результате пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
ЧП произошло на Саввинской набережной. Часть конструкции упала на соседний жилой дом.
На опубликованных телеканалом кадрах видно обломки крана и повреждения на здании.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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