Видео - Кран из строительного превратился в разрушительный: ЧП в Москве

Инцидент произошел в самом центре российской столицы, часть конструкции грузоподъемного механизма обрушилась на жилой дом.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В результате пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

ЧП произошло на Саввинской набережной. Часть конструкции упала на соседний жилой дом.

На опубликованных телеканалом кадрах видно обломки крана и повреждения на здании.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova