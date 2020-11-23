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Полиция, США

Видео - Нападение на церковь в США: есть погибшие

© CC BY 2.0 / Chris Yarzab / Kia Soul rollover
Происшествия
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В одной из церквей города Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный напал на людей, местная полиция сообщает о погибших.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Неизвестный с ножом напал на прихожан баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, передает РИА Новости, несколько человек получили ранения.

​"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе в Twitter.

​Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полиция ведет поиски нападавшего.

"Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви... Другие тяжело ранены, и мы молимся о них", - написал мэр города в социальной сети.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В храме приютили бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

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