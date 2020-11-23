Видео - Нападение на церковь в США: есть погибшие

В одной из церквей города Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный напал на людей, местная полиция сообщает о погибших.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Неизвестный с ножом напал на прихожан баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, передает РИА Новости, несколько человек получили ранения.

#BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020

​"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе в Twitter.

We can confirm we have multiple stabbing victims; some with life threatening injuries. More updates when available. — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

​Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полиция ведет поиски нападавшего.

"Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви... Другие тяжело ранены, и мы молимся о них", - написал мэр города в социальной сети.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В храме приютили бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

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