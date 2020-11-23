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Видео - Чат раздора: ссора отцов в Петербурге закончилась дракой со стрельбой

© Sputnik / Виктор Толочко
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201123/32604899/chat-razdora-ottsy-possorilis-i-ustroili-draku-so-strelboy-v-petersburg.html

Перепалка в родительском чате закончилась для ее участников уголовным делом о хулиганстве: подрались не менее десяти человек.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В результате конфликта в родительском чате в Петербурге, который завершился дракой, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в субботу во дворе на проспекте Тореза. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в соцсетях, а также местным телеканалом. 

Как следует из записей, произошла драка между двумя компаниями мужчин -  всего в потасовке участвовали около десяти человек. После драки началась стрельба. Полицейские изъяли у правонарушителей газовый и травматический пистолеты. Никто не пострадал. Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство".

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