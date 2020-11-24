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Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов в походе.

"Адмирал Виноградов" предотвратил нарушение границы России американским эсминцем

© Sputnik / В. Немировский
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Американский эсминец вошел в территориальные воды Российской Федерации и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота РФ.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США в заливе Петра Великого на юге Приморского края, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении.

Как сообщается, вошедший в территориальные воды России эсминец ВМС США "Джон Маккейн" зашел за линию границы на два километра.

Американский эсминец Джон С. Маккейн
© REUTERS
Эсминец ВМС США "Джон Маккейн".

"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод", - добавляется в сообщении.

Оборонное ведомство России также проинформировало, что нарушивший границу эсминец США, получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - говорится в сообщении.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля.  

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