Видео - Счастливый исход драмы с заложниками под Санкт-Петербурге

Нетрезвый мужчина удерживал в квартире своих детей, правоохранители в течение нескольких часов вели с ним переговоры.

КИШИНЕВ, 24 ноя —Sputnik. Житель города Колпино, взявший в заложники шестерых детей, сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Ранее в МВД рассказали, что 38-летний вооруженный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения удерживает несовершеннолетних в квартире на Пролетарской улице.

В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть домой и связаться с мужем. При этом через дверь она слышала плач детей.

По информации властей, семья переехала в Ленобласть около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере и имел серьезные финансовые проблемы.

Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет. Они не пострадали, уточнил собеседник агентства.

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