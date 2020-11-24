16:53 24 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире.

Видео - Счастливый исход драмы с заложниками под Санкт-Петербурге

© Sputnik / Валентин Егоршин
Происшествия
Получить короткую ссылку
2410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/18/32627276.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201124/32627323/video-drama-s-zalozhnikami-pod-sankt-peterburgom-ishod.html

Нетрезвый мужчина удерживал в квартире своих детей, правоохранители в течение нескольких часов вели с ним переговоры.

КИШИНЕВ, 24 ноя —Sputnik. Житель города Колпино, взявший в заложники шестерых детей, сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Ранее в МВД рассказали, что 38-летний вооруженный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения удерживает несовершеннолетних в квартире на Пролетарской улице.

В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть домой и связаться с мужем. При этом через дверь она слышала плач детей.

По информации властей, семья переехала в Ленобласть около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере и имел серьезные финансовые проблемы.

Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет. Они не пострадали, уточнил собеседник агентства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Захвативший детей в заложники в Меренах не был военным


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах.
Видео - Почему Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться