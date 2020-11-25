Видео - Спецслужбы России предотвратили теракты в Московском регионе

ФСБ России сообщило об успешной операции по пресечению деятельности террористов, но где именно - в Москве или Подмосковье - исламисты хотели провести атаки, не уточняется.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Теракты в Московском регионе, которые готовила ячейка запрещенной в России и многих странах мира террористической организации "Исламское государство", предотвращены российскими спецслужбами, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.

"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - уточняет ФСБ.

По имеющимся сведениям, ячейка занималась вербовкой и собирала деньги на нужды террористов. Центр общественных связей ФСБ также опубликовал видео с эпизодами задержания.

Это уже как минимум четвертый случай за прошедшие месяцы, когда спецслужбы сообщают о предотвращении терактов в России.

Так, ранее ФСБ сообщала о задержании выходца из Центральной Азии, который намеревался взорвать где-то в Московском регионе "здание органа власти", а также было заявлено о разгроме ячейки запрещенной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавшей теракты в Волгограде. В начале октября ФСБ объявила о пресечении теракта в Ставрополе. По данным спецслужбы, боевик "Исламского государства" закупил компоненты для самодельной бомбы и фотографировал здания местных силовых структур и судов.

По информации, которая содержится в отчетах Федеральной службы безопасности России, ежегодно в РФ предотвращают несколько десятков терактов.

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